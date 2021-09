Wahltraut, Sozial-O-Mat, DeinWal : Erstwählerin checkt: Diese Wahl-O-Mat-Alternativen helfen wirklich

Die Bundestagswahl steht an und viele wissen noch nicht, wen sie wählen werden. Eine Wahlentscheidungshilfe kann Ideen geben und sollte idealerweise übersichtlich und unkompliziert sein. Aber welche hält das Versprechen?

Berlin | In diesem Artikel erfährst Du: Was am Wahl-O-Mat oft kritisiert wird. Was das Problem bei vielen Alternativen ist. Welche Wahlentscheidungshilfe die beste ist. Die Bundestagswahl steht an und das bedeutet: Es ist Zeit für Entscheidungen. Das fällt aber gar nicht so leicht, weshalb viele auf den Wahl-O-Mat zurückgreifen. Er ist die p...

