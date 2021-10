Ärger für Rainer Winkler : Gefängnis droht: Youtuber „Drachenlord“ wegen Körperverletzung vor Gericht

Täglich pilgern Menschen zum Haus des Youtubers Rainer Winkler, um ihn zu provozieren. Am Donnerstag muss sich der selbsternannte "Drachenlord" wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Altschauerberg | In diesem Artikel erfährst Du: Was dem "Drachenlord" jetzt droht. Wie Rainer Winkler im Video die Situation schildert. Welchen Deal ihm das Gericht angeboten hat. Seit Jahren herrscht im Dorf Altschauerberg in der Nähe von Nürnberg ein bizarrer Streit: Nahezu täglich pilgern Fans und Hass-Demonstranten in die Heimat des selbsternann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.