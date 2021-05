Geheime Sprache : Diese sechs rechtsextremen Codes im Internet solltest Du kennen

Rechtsextreme kommunizieren im Netz häufig mit verschlüsselten Codes. Um welche es sich handelt und was Du tun kannst.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Was eine "Dog Whistle" ist. Welche Codes von Rechtsextremen stammen. Was Du gegen sie tun kannst. Sogenannte "Dog Whistles" sind ein beliebtes Kommunikationsmittel in der Politik. Durch Codes oder geschickte Formulierungen signalisieren politische Akteure ihren Anhängern oder potenziellen Wählern, auf ...

