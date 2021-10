Mehrere Monate Verzögerung : Termin-Chaos bei Disney: Diese Marvel-Filme erscheinen später

Vor mehr als einem Jahr angekündigt und nun doch verschoben: Marvel Studios kann seinen eng getakteten Zeitplan nicht einhalten – und verschiebt heißt ersehnte Fortsetzungen um bis zu einem halben Jahr.

Hamburg/Los Angeles | In diesem Artikel erfährst Du: Welche Filme von der Verzögerung betroffen sind. Warum Marvel Studios den eigenen Zeitplan über den Haufen wirft. Welche Filme und Serien der Phasen vier und fünf bereits angekündigt wurden. "Doctor Strange and the Multiverse of Madness", "Thor: Love and Thunder" und "Black Panther 2: Wakanda Forever":...

