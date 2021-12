Trends bei Google : Olympia, Skandal-Promis, Netflix: Was Deutschland 2021 wissen wollte

Was interessiert Deutschland? Einen Hinweis darauf geben die meistgesuchten Begriffe bei Google. Was uns neben der Pandemie und der Wahl bewegt hat, was wir scheinbar vergessen haben und warum sich Amazon sorgen sollte.

Berlin | In diesem Artikel erfährst Du: Welche zehn Begriffe 2021 am häufigsten bei Google gesucht wurden. Was der Jahresrückblick aussagt – und was nicht. Welcher Promi am häufigsten gegoogelt wurde. Corona, Wahlen, Aktien: Google weiß, was die Deutschen wissen wollen. Der Tech-Konzern hat sein Jahresranking veröffentlicht mit den Themen, "...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.