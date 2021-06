Die meisten Likes : Studie enthüllt: Schräge Vögel sind die beliebtesten auf Instagram

Warum bekommen manche Fotos viele Likes auf Instagram? Das versuchten Forscher herauszufinden. Der Gewinner: Ein Vogel.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Was der beliebteste Vogel auf Instagram für einer ist. Was die Forscher darüber wissen, welche Fotos gut ankommen. welche Farbe besonders beliebt, und welche unbeliebt ist. Tierbilder gehören auf Instagram zu den beliebtesten Fotos. Auch Vogelfotos ernten viele Likes. An der Universität Jena wollte man...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.