Junge Wähler bei der Bundestagswahl : Warum die Alten die Wahl entscheiden – und die Jugend kaum Einfluss hat

Die Unter-30-Jährigen machen nur etwa 14 Prozent der Wahlberechtigten aus. Den Ausgang der Bundestagswahl entscheiden daher die Älteren. Was würde eine Absenkung des Wahlalters bringen?

Berlin | In diesem Artikel erfährst Du: Wieso die Über-60-Jährigen mehr Einfluss auf den Wahlausgang haben. Wen die Unter-30-Jährigen zum Kanzler machen würden. Was eine Senkung des Wahlalters bringen würde. Dem Klimaschutz läuft die Zeit davon, kaum Jugendliche sind geimpft und die Digitalisierung an Schulen und Unis hängt hinterher. Viele ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.