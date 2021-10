Angst, das Haus zu verlassen : So prüfst Du, ob Du am Cave-Syndrom leidest

Einigen Menschen bereitet die Lockerung der Corona-Maßnahmen Angst. Die Psychologin Claudia Schulz erklärt, woran Ihr erkennt, ob Ihr an dem Cave-Syndrom leidet und wie Ihr da wieder rauskommt.

Osnabrück | In diesem Artikel erfährst Du: Was das Cave-Syndrom ist. Wieso Menschen seit Corona lieber zuhause bleiben und Angst haben, rauszugehen. An wen Du Dich wenden kannst, wenn Du einfach nicht mehr rausgehen möchtest. Dass viele Menschen seit der Pandemie lieber Zuhause bleiben, fanden Forscher in den USA heraus: Wie die dpa berichtet, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.