Konkurrenz zu Youtube : 10 Minuten lange Videos auf TikTok - der Anfang vom Ende?

Die chinesische Videoplattform will Content Creatoren längere Videos ermöglichen. Damit könnte die App Youtube Konkurrenz machen - und dabei überflüssig werden. Eine Analyse.

In diesem Artikel erfährst Du: Was sich TikTok davon erhofft. Was Content Creatoren davon halten. Wie sich die Plattformen untereinander immer weiter annähern. Mit 15 Sekunden langen Lipsync-Videos fing alles an. Damals war „Musical.ly“ vor allem durch die Zwillinge Lisa und Lena als Tanzapp bekannt und belächelt. 2017 schluckte das chinesische „...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.