„Terror beim Namen nennen" Solidaritätsbesuch: Außenministerin Baerbock in Israel gelandet Von dpa | 13.10.2023, 10:44 Uhr Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist in Israel zu ihrem sogenannten Solidaritätsbesuch angekommen. Archivfoto: dpa/Sina Schuldt

Annalena Baerbock ist am Freitagvormittag in Israel gelandet. Die Außenministerin ist zu einem Solidaritätsbesuch im von der Hamas angegriffenen Land. Was sie dort nun tun will.