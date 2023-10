„Terror beim Namen nennen“ Außenministerin Baerbock zum Solidaritätsbesuch in Israel Von dpa | 13.10.2023, 10:44 Uhr | Update vor 37 Min. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist in Israel zu ihrem sogenannten Solidaritätsbesuch angekommen. Archivfoto: dpa/Sina Schuldt up-down up-down

Annalena Baerbock ist am Freitagvormittag in Israel gelandet. Die Außenministerin ist zu einem Solidaritätsbesuch im von der Hamas angegriffenen Land. Auch weitere internationale Spitzenpolitiker werden erwartet. Was sie dort nun tun wollen.