Polizei nimmt drei Menschen fest Aufgeheizte Stimmung bei pro-palästinensischem Treffen in Berlin – Vorbereitungen auch im Norden Von dpa | 13.10.2023, 16:40 Uhr Bei einer Menschenansammlung in Berlin sollen auch Palästinenser-Flaggen gezeigt worden sein. Archivfoto: dpa/Christoh Soeder up-down up-down

Am Freitag kam es bei einer Menschenansammlung in Berlin im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt zu mehreren Festnahmen. Auch in Niedersachsen und Hamburg bereitet man sich auf pro-palästinensische Kundgebungen vor.