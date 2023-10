Die israelische Armee hat am Sonntag ein weiteres Zeitfenster für eine Evakuierung von Zivilisten im Norden des Gazastreifens in Richtung Süden genannt. Der israelische Armeesprecher veröffentlichte auf X in arabischer Sprache die Information, Einwohner der Stadt Gaza und des nördlichen Gazastreifens hätten von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Ortszeit (09.00 bis 12.00 Uhr MESZ) Zeit, um eine sichere Fluchtroute zu nutzen. Die Armee werde in diesem Zeitraum diesen Korridor nicht angreifen. Zuvor hatte die israelische Armee am Freitag dazu aufgerufen, die Gebiete im Norden des Gazastreifens zu verlassen.

Wem die Sicherheit seiner Familie am Herzen liege solle sich in Richtung Süden begeben, hieß es in der Mitteilung. Die im Gazastreifen herrschende Hamas kümmere sich um ihre eigenen Mitglieder und ihre Familien. Es gab auch Berichte, die Hamas hindere Zivilisten an der Flucht. Israel warf der Islamistenorganisation immer wieder vor, sie missbrauche die eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilde.

Israels Aufforderungen an die Bevölkerung im Gazastreifen werden auch auf anderen Kanälen übermittelt, unter anderem durch Flugblätter. Nach bisherigen Evakuierungsaufrufen haben sich nach Militärangaben bereits Hunderttausende Palästinenser in den Süden des schmalen Küstenstreifens begeben. Im Gazastreifen leben rund 2,3 Millionen Palästinenser.

Berichte über Tote auf „Evakuierungsroute“

Nach Berichten eines Augenzeugen und der radikalislamischen Hamas sind zuvor mehrere flüchtende Palästinenser auf der Evakuierungsroute gen Süden getötet worden. Hamas-Vertreter erklärten, auf der Straße seien durch israelischen Beschuss vor Ablauf der ersten Evakuierungsfrist dutzende Menschen getötet worden. Ein Augenzeuge sagte der Nachrichtenagentur AFP am Samstag, ein Lastwagen „mit dutzenden Familien an Bord“ sei nahe dem Flussbett Wadi Gaza bombardiert worden. AFP konnte die Angaben nicht unabhängig überprüfen.

Im Internet verbreitete Videoaufnahmen, die zu den Berichten passten, wurden nach Erkenntnissen von AFP am Freitag im Gazastreifen gemacht. Es war jedoch nicht zu überprüfen, ob die in den Video zu sehenden Explosionen durch israelischen Beschuss ausgelöst wurden. Die israelische Armee reagierte zunächst nicht auf Bitten um eine Stellungnahme. Eine israelische Regierungssprecherin betonte am Samstag, Israel treffe „sämtliche Vorsorgemaßnahmen“, um den Tod von Zivilisten zu vermeiden.

Bodenoffensive Israels könnte kurz bevor stehen

Beobachter gehen davon aus, dass das israelische Militär die mehr als eine Million Palästinenser im Norden des Küstenstreifens zur Evakuierung aufgefordert hat, weil eine Bodenoffensive bevorsteht. Die Vereinten Nationen hatten die Anweisung kritisiert und vor einer humanitären Katastrophe gewarnt.

Seit dem beispiellosen Massaker an israelischen Zivilisten durch Terroristen im Auftrag der Hamas in Grenzorten und auf einem Musikfestival am Samstag vor einer Woche fliegt das israelische Militär massive Luftangriffe auf Ziele in dem dicht besiedelten Küstenstreifen.