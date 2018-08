Konsequenzen : Nach Eklat auf Pegida-Demo: LKA-Mitarbeiter verlässt Polizeidienst

Der Vorfall hatte für Aufsehen gesorgt: Ein Mitarbeiter des LKA bepöbelte auf einer Pegida-Demo ein Kamerateam.

von Jakob Koch

30. August 2018, 10:40 Uhr

Dresden | Der beim Landeskriminalamt (LKA) beschäftigte Pegida-Anhänger, der das umstrittene Polizeivorgehen gegen das ZDF ausgelöst hatte, verlässt die Polizei. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Im LKA habe es ein Gespräch mit dem Tarifangestellten und seinem Anwalt gegeben. Mit seiner Zustimmung werde der Beschäftigte nun «eine andere, adäquate Tätigkeit außerhalb der Polizei Sachsen wahrnehmen.» Die Abordnung werde zum 3. September 2018 wirksam.

Der Mann mit Anglerhütchen in Deutschlandfarben, auch als "Hutbürger" bezeichnet, hatte am Rande einer Pegida-Demonstration beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Sachsen lautstark gegen Fernsehaufnahmen des ZDF protestiert.