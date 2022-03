„Basisschutz“ und Co. : Nach Ärger um neue Corona-Pläne: Die Regeln im kompakten Überblick

Die meisten Corona-Beschränkungen sollen fallen, dass hat beim Bund-Länder-Treffen für Ärger gesorgt. Was sehen die Pläne genau vor?

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie muss eine neue Rechtsgrundlage für Alltagsauflagen her – denn die bestehende läuft an diesem Samstag ab. Am Freitag soll der Bundestag dazu Änderungen des Infektionsschutzgesetzes beschließen, am selben Tag soll sich der Bundesrat abschließend damit befassen. Ein Überblick über die Pläne der Ampel-Koalition, gegen die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.