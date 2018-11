Abschied in HH : Was wisst ihr über Slayer?

Nach 37 Jahren auf der Bühne geben die Metallegenden von „Slayer“ ihr Abschiedskonzert in Hamburg.

von shz.de

26. November 2018, 21:06 Uhr

Sie zählen zu den größten Bands der Metalszene und haben in ihrer knapp 37-jährigen Geschichte eine Metalrichtung begründet und zahlreiche weitere beeinflusst. Jeder Besucher eines größeren oder kleineren Metal-Festivals wird es schon häufiger über den Zeltplatz hallen gehört haben – das freundliche „Slaaaaaaayer“. Nun setzt die Band in Hamburg zum letzten Mal an zum großen Riffgewitter. Im Frühjahr hatte die Band ihre Auflösung nach einer letzten Welttournee bekanntgegeben.