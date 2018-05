Wetten auf den ESC-Ausgang : Eurovision-Song-Contest 2018: Das sind die zehn Favoriten

Der 63. Eurovision-Song-Contest geht vom 8. bis zum 12. Mai 2018 in der Altice Arena in Lissabon über die Bühne. Bei den Buchmachern zeichnet sich schon eine Top-10 für das Finale ab – der deutsche Beitrag fehlt darin.

von Lorena Dreusicke

08. Mai 2018, 06:14 Uhr

Hamburg | 43 Teilnehmerländer kämpfen beim 63. Eurovision-Song-Contest um den Sieg des Musikwettbewerbs. Portugal ist 2018 Gastgeber und empfängt am Dienstag die Interpreten zum ersten Halbfinale. Am Donnerstag ist das zweite Halbfinale. Die zehn bestplatzierten Länder pro Halbfinale qualifizieren sich für das Finale, das am Samstag um 21 Uhr startet. Das Erste überträgt das ESC-Finale live.

Die Wetten in mehreren Portalen deuten schon eine Tendenz an, welcher Beitrag im Finale besonders viele Punkte einheimsen könnte: Israels Kandidatin Netta Barzilai mit ihrem Song "Toy" sehen die meisten ganz vorne. Der deutsche Kandidat Michael Schulte rangiert mit "You Let Me Walk Alone" aktuell auf Platz 15.

Um den Einzug ins Finale muss Deutschland trotzdem nicht bangen, da Deutschland zu den "Big Five" zählt. So werden die fünf größten Geldgeber genannt, die – wie das Gastgeberland – fürs Finale gesetzt sind. Neben Deutschland, gehören Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien zu diesem Kreis.

Die folgende Liste sortiert die Beiträge nach dem Leservotum. Über die Pfeile (hoch oder runter) können Sie die Beiträge nach Ihrem Geschmack bewerten. In der Überschrift steht der Rang laut den abgegebenen Wetten.