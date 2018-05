Eurovision-Song-Contest 2018 : Erstes ESC-Halbfinale: Schweiz ausgeschieden – Favoriten weiter

Österreich hat das Finale des Eurovision-Song-Contest erreicht. Die Schweiz hingegen schied im ersten Halbfinale am Dienstagabend in Lissabon aus.

von dpa

08. Mai 2018, 23:38 Uhr

Lissabon | Außerdem wurden die bei den Wettanbietern und den Fans hochgehandelten Länder Bulgarien, Estland, Israel, Tschechien und Zypern ihrer Favoritenrolle gerecht - sie alle schafften den Sprung ins Finale. Mit ihnen werden außerdem Albanien, Finnland, Irland und Litauen am Samstag im großen ESC-Finale um die europäische Musikkrone wetteifern.

Im zweiten Halbfinale am Donnerstag werden dann weitere zehn Finalteilnehmer aus 18 Wettbewerbern gewählt. Der deutsche ESC-Kandidat Michael Schulte mit seiner Ballade "You let me walk alone" ist automatisch für das Finale gesetzt, weil Deutschland zu den großen Geldgebern der Eurovision gehört. Das Gleiche gilt für Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Außerdem ist auch Portugal als Gastgeber für das 26er Finalfeld gesetzt.