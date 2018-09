Mordfall von 1996 : Möglicher Durchbruch im Fall Ramona Kraus

Zwölf Jahre nach dem Verschwinden des 10-Jährigen Mädchens aus Jena nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest.

von Kerrin Jens

17. September 2018, 15:37 Uhr

Jena | Am Sonntag führte die Soko „Altfälle“ der Landespolizei Jena einen umfangreichen Polizeieinsatz im Ermittlungsverfahren wegen Mordes an der 10-jährigen Ramona Kraus durch. Dies teilte ein Sprecher der Thüringer Polizei am Montag mit.

Ramona verschwand am 15. August 1996 in Jena. Ihre Leiche wurde am 13. Januar 1997 in einem Waldgebiet in Eisenach gefunden.

Bei dem Einsatz der Sonderkommission nahm die Polizei einen 56-jährigen Mann fest. Dieser sei mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs vorbestraft und verbüße gegenwärtig eine Freiheitsstrafe wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und sexuellem Missbrauch im offenen Vollzug in Thüringen

Laut Polizeisprecher wurde der 56-Jährige während eines genehmigten Ausganges durch Polizeikräfte in Erfurt vorläufig festgenommen und daraufhin intensiv vernommen.

Außerdem führte die Polizei am Sonntag vier Durchsuchungsbeschlüsse durch. Diese richteten sich auch gegen andere Personen bei denen die Ermittlungsbehörden Beweismittel im vorliegenden Verfahren vermuteten.

Nach Abschluss der Durchsuchungen und Vernehmungen wurde der Verdächtige in den geschlossenen Vollzug einer Thüringer Haftanstalt überstellt.