Antisemitische Attacke in Berlin : Mit dem Gürtel geschlagen – Israelis von drei Männern attackiert

Am Dienstagabend wurden zwei junge Kippa tragende Männer von drei Unbekannten angegriffen. Ein Video zeigt den Vorfall.

von Anna Rüb

18. April 2018, 11:02 Uhr

Berlin | Drei Unbekannte haben in Berlin zwei Kippa tragende Männer antisemitisch beschimpft und attackiert. Der 21-Jährige Israeli und sein 24 Jahre alter deutscher Begleiter waren laut Polizeiangaben am Dienstagabend in Prenzlauer Berg unterwegs, als sie angegriffen wurden. Eins der Opfer verbreitete ein Video des Vorfalls in den Sozialen Netzwerken, das unter anderem auch vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus auf Youtube geteilt wurde:

Die Aufnahme beginnt mit einem Schlag. Ein junger Mann prügelt mit einem Gürtel auf den Filmenden ein und ruft dabei laut „Jahudi“ (arabisch für Jude). „Ich filme dich“, sagt der Geschlagene. Der Täter schlägt weiter zu, wird dann von einem Begleiter zur Seite gezogen. Als die drei Täter flüchten, ruft das eine Opfer ihnen hinterher: „Jude oder nicht Jude, du musst damit klar kommen.“

Das Trio flüchtete. Eines der beiden Opfer wollte die Gruppe nach Polizeiangaben noch verfolgen, wurde dann aber von dieser mit einer Glasflasche angegriffen, jedoch nicht getroffen.

„Laut Polizei habe der mutmaßliche Schläger bereits vor der im Video gezeigten Szene versucht, das Opfer mit einer Glasflasche anzugreifen – eine Zeugin sei dazwischen gegangen, twitterte das Jüdische Forum. Ingesamt liefen Ermittlungen gegen drei Beschuldigte wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung.

„Es ist unerträglich anzusehen, dass ein junger jüdischer Mann auf offener Straße im gut situierten Berliner Stadtteil Prenzlauer-Berg angegriffen wird, weil er sich als Jude zu erkennen gibt“, sagte Levi Salomon, der Sprecher des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus. „Das zeigt, dass jüdische Menschen auch hier nicht sicher sind. Nun sind Politik und Zivilgesellschaft gefragt. Wir brauchen keine Sonntagsreden mehr, sondern es muss gehandelt werden.“

Mit Material der dpa.