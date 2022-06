Was für und was gegen ein Verbot von Prostitution spricht, darüber streiten Alexander Kruggel (l.) und Katharina Golze. FOTO: Hannes Mekelburg Welthurentag am 2. Juni Pro & Kontra: Sollte Prostitution in Deutschland verboten werden? Von Alexander Kruggel | 01.06.2022, 16:03 Uhr

In vielen EU-Ländern gilt bereits ein Sexkauf-Verbot – nicht so in Deutschland. Aber ist das richtig so? Zwei Redakteure diskutieren.