Bringt Tod und Zerstörung: eine Drohne über Kiew. Foto: picture alliance/dpa/AP up-down up-down Krieg in der Ukraine Ebnen Drohnen-Attacken Weg für Großangriff auf Kiew? Meinung – Thomas Ludwig | 18.10.2022, 13:34 Uhr

In Kiew explodieren Kamikaze-Drohnen, landesweit lösen russische Angriffe immer wieder Luftalarm aus. Offenbar beginnt eine neue Phase des Krieges in der Ukraine. Was steckt dahinter?