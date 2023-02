Will die russische Armee modernisieren: Präsident Wladimir Putin. Foto: picture alliance/dpa/Sputnik/Kreml Pool/AP/Dmitry Astakhov up-down up-down Rede zur Lage der Nation Paranoia in der Parallelwelt - Wladimir Putin stilisiert sich als Retter Russlands Meinung – Thomas Ludwig | 21.02.2023, 13:06 Uhr

Hass und Häme für den Westen, Russland im Schein von Glanz und Gloria - in seiner Rede zur Lage der Nation bleibt sich Wladimir Putin treu. Hoffnungen auf baldigen Frieden in der Ukraine führt er so ad absurdum.