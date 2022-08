Das Land Niedersachsen will in der Energiekrise mit erheblich steigenden Preisen finanzielle Hilfen gezielt gewähren und nicht nach dem Gießkannenprinzip - richtig so. FOTO: Melissa Erichsen/dpa up-down up-down Unterstützung für Bedürftige Gezielte Hilfe: Niedersachsens Energiegeld kann nur der Anfang sein Meinung – Lars Laue | 09.08.2022, 16:42 Uhr

Wer durch steigende Energiepreise in Not gerät, soll in Niedersachsen Unterstützung bekommen. Wichtig ist, in einem nächsten Schritt die Wirtschaft in den Blick zu nehmen.