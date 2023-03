Mittelständler in Deutschland berichten von großen Schwierigkeiten, Nachfolger zu finden. Symbolfoto: dpa/Waltraud Grubitzsch up-down up-down Nachfolge-Problem in Unternehmen Will denn niemand den deutschen Mittelstand übernehmen? Meinung – Mischa Ehrhardt | 28.03.2023, 18:37 Uhr

Der Nachwuchs fehlt. Die verzweifelte Suche nach einem geeigneten Nachfolger bringt vielen mittelständische Firmen in Deutschland in Existenznot. Potenzial ist aber vorhanden: Sowohl in der Migration als auch im Bildungssystem.