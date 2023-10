Deutschland bebt. Selten haben Landtagswahlen so emotionalisiert. Die Menschen in Hessen und Bayern haben ein dramatisches Halbzeitzeugnis nach Berlin geschickt. Alle Ampel-Parteien verlieren, die AfD wird die zweitstärkste Kraft mindestens in Hessen und die Freien Wähler legen in Bayern trotz der Affäre um das antisemitische Flugblatt aus dem Schulranzen von Hubert Aiwanger zu. Die Linke verschwindet, die FDP ist ein Schatten ihrer selbst. Man möchte am Wähler verzweifeln...

Wir verzweifeln am Wähler, der Wähler verzweifelt an der Politik

Dabei verzweifeln gerade die Wähler an der Politik. Sie fühlen sich unverstanden, unbeachtet und hilflos. Die Wut gilt nicht nur Berlin. Die prominentesten Wahlkämpfer, Nancy Faeser (SPD) und Markus Söder (CSU), wurden persönlich abgestraft. Lächerlich wirken die Beteuerungen der Union, Bayern habe Stabilität gewählt. Die CSU hat ihr wohl schlechtestes Ergebnis seit Jahrzehnten eingefahren. Ja, die Menschen in Bayern wollen eine konservative Politik, aber sie erwarten diese inzwischen nicht mehr vom Landesvater, sondern bei seinem Stellvertreter oder eben der AfD.

Noch lauter können es die Menschen nicht sagen, sie wollen eine Alternative. Und da ihnen die regierenden Parteien diese nicht aufzeigen, laufen die Menschen zu der Partei, deren einzige kluge Entscheidung die eigene Namensgebung war.

Die Antworten der AfD sind immer Hass und Hetze

Gerade in den vergangenen Tagen hat die AfD vor allem mit dubiosen Meldungen rund um ihr Spitzenpersonal auf sich aufmerksam gemacht. Ein noch nicht geklärter Nadelstich-Angriff auf Tino Chrupalla und ein aus Sicherheitsgründen notwendig gewordener Mallorca-Trip von Alice Weidel waren die Themen, mit denen die AfD von sich reden machte. Belastbare politische Konzepte fehlen. Das hält die Wähler aber nicht davon ab, in großen Zahlen zu der Partei zu rennen, deren einzige Antworten auf die Fragen unserer Zeit Hetze und Hass sind. Und die Wähler kommen überall her, nicht nur von der Union.

Die Menschen wollen keinen Weltfrieden, sie sorgen sich um ihre eigene Welt

Vielleicht ist es genau das: den Menschen geht es gerade nicht um große politische Gedanken, geopolitische Strategien und Weltfrieden. Sie haben Angst um ihre eigene Welt, ihre Familien, ihren Wohlstand. Und dadurch öffnen sie sich jedem, der ihnen vermeintlich zuhört.

Mancher Wähler mag blind vor Wut gewesen sein, aber diese Wut ist eben auch eine Reaktion auf Politiker, die sich dauerhaft taub stellen.

Die Lösung kann allerdings nicht darin bestehen, die AfD zu kopieren. Menschen wählen im Zweifel immer das Original. Hinschauen, hinhören und annehmen, welche Sorgen die Menschen umtreibt, wäre ein guter Anfang. Ist ja schließlich der Wähler, der einem das Mandat für die Macht gegeben hat.