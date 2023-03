Vor Umstellung auf die Winterzeit am 31. Oktober Symbolfoto: picture alliance/dpa/Christoph Soeder up-down up-down Plädoyer für die Sommerzeit Schluss mit Lamentieren: Gut, dass es die Zeitumstellung gibt! Meinung – Thomas Ludwig | 24.03.2023, 15:02 Uhr

Sind Sie der Debatten um Sommer- und Winterzeit auch so müde? Es wird Zeit, dass wir den Dreh am nächtlichen Zeiger als das akzeptieren, was er ist: ein winziger Tropfen im Ozean der Zeit.