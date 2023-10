Pullfaktor Bargeld? Terminvorschlag an Deutschlands Politiker: Besuch im Flüchtlingsheim Meinung – Dirk Fisser | 08.10.2023, 05:55 Uhr In Deutschland leben zigtausende Flüchtlinge in überfüllten Asylbewerberheimen. Es wird viel über sie gesprochen, aber selten mit ihnen. Foto: dpa up-down up-down

Deutschland hat sich in einer ideologisch und parteitaktisch überladenen Asyldebatte verheddert. Es gibt kein Vor und Zurück. In den Flüchtlingsheimen sind Menschen zum Nichtstun verdammt, an den Außengrenzen wollen Migranten herein und in Umfragen trauen immer mehr Bürger demokratischen Parteien nicht mehr zu, die Probleme zu lösen. Was könnte helfen? Ein Besuch im Flüchtlingsheim.