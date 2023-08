Man dürfe die wirtschaftliche Lage im Land nicht schlecht reden, befindet der Kanzler. So, so. Dabei fühlt es sich aber doch gerade eher nach einer Talfahrt an. Die Wirtschaft ächzt, dem Staat geht das Geld aus und andere große Probleme dieser Zeit wie die Migrationskrise sind ungelöst. Der Kanzler bleibt trotzdem optimistisch. Immerhin einer.

Olaf Scholz zum Streit um Kindergrundsicherung

Scholz setzt sogar noch einen drauf: Nicht nur werde kommende Woche geklärt, wie die innerhalb seiner Regierung umstrittene Kindergrundsicherung ausgestaltet werden soll. Der Kanzler will ein flächendeckendes Netz an möglichst gebührenfreien Krippen und Kitas. Das klingt natürlich toll, aber Eltern wissen: Ein Platz garantiert noch lange keine Betreuung. Der Fachkräftemangel schlägt auch bei der Betreuung der Kleinsten voll durch. Die schönste Kita nützt nichts ohne Personal.

Nun ist es zweifelsohne richtig, dass gerade in schwierigen Zeiten ein Regierungschef Zuversicht ausstrahlen sollte. Das hilft aber nichts, wenn zugleich der Eindruck vermittelt wird, Probleme würden nicht ernst genommen. So dürften sich aktuell zum Beispiel die Brandbriefschreiber aus der Wirtschaft fühlen, wenn der Kanzler erklärt, Deutschland habe weiterhin gute wirtschaftliche Perspektiven. So fördert man Verdruss auf Politik, nicht die Zustimmungswerte.