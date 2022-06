Laut Bundesverfassungsgericht hat Altkanzlerin Angela Merkel die Rechte der AfD nach der Ministerpräsidentenwahl 2020 in Thüringen verletzt FOTO: dpa Urteil zu Merkel und AfD Mahnung von höchster Stelle: Auch eine Kanzlerin muss fair bleiben Meinung – Marion Trimborn | 15.06.2022, 14:30 Uhr

Das Urteil ist eindeutig: Kanzlerin Merkel hat mit ihren Äußerungen zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen 2020 die Rechte der AfD verletzt. Diese Entscheidung weist Regierungsmitglieder zurecht in ihre Schranken - und mahnt uns, in politischen Debatten ein bisschen gelassener zu sein.