Antrag auf Heizkostenzuschuss ein Stück aus dem Tollhaus Meinung – Lars Laue | 25.05.2023, 18:00 Uhr

Mal eben einen Heizkostenzuschuss beantragen? Das ist in Niedersachsen nicht so einfach, weil das Land sich auf Hamburg verlassen hat. Vor allem ältere Bürger scheitern an dem Antragsverfahren – ein Unding.