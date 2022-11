Bayern ist eines von zwei Bundesländern, das die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abschafft. Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Neue Regeln in zwei Bundesländern Abschaffung der Corona-Isolationspflicht nur logisch Meinung – Katharina Ritzer | 16.11.2022, 15:36 Uhr

Wer sich mit Corona infiziert hat, muss in Bayern und Baden-Württemberg künftig nicht mehr in Isolation. Ein logischer Schritt – unlogisch aber bleibt das Regel-Wirrwarr in den Bundesländern.