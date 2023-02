SPD und Grüne regieren in Niedersachsen seit 100 Tagen – hier vertreten durch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und seine Stellvertreterin Julia Willie Hamburg (Grüne). Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Erste Bilanz 100 Tage Rot-Grün in Niedersachsen: Wo ist die Anfangseuphorie? Meinung – Lars Laue | 15.02.2023, 16:12 Uhr

Seit 100 Tagen ist Rot-Grün in Niedersachsen am Ruder. Einiges wurde schon bewegt, aber vieles aber ist noch in der Schwebe. Die Koalition darf jetzt nicht schlapp machen. Ein Kommentar.