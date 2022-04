Hollywood : Zehn Jahre Oscar-Aus für Will Smith

Will Smith verpasste Chris Rock bei den Oscars eine Ohrfeige - das hat nun langjährige Folgen für den Oscar-Preisträger. Die Filmakademie sperrt den Schauspieler zehn Jahre von Veranstaltungen aus.

Für Will Smith (53) bleibt die Oscar-Bühne zehn Jahre lang gesperrt: nach dem Ohrfeigen-Eklat bei den Academy Awards wird der Schauspieler nun bis 2032 von Oscar-Verleihungen und anderen Academy-Events ausgeschlossen. Weder virtuell noch persönlich dürfe Smith an Veranstaltungen teilnehmen, gab der Filmverband am Freitag in Los Angeles bekannt. Diese ...

