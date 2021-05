Einschaltquoten : ZDF- Krimi „Der Alte“ vor RTL-Tanzshow „Let's Dance“

Es gab tanzende Prominente und sehr hilfsbereite Müllmänner, aber die Mehrheit der Zuschauer blieb beim Bewährten hängen: Dem ZDF-Krimi-Dauerbrenner „Der Alte“.

Berlin | Eine neue Folge der ZDF-Krimireihe „Der Alte“ hat bei den Quoten zur besten Sendezeit am Freitagabend vorn gelegen. 5,69 Millionen sahen um 20.15 Uhr zu - das entsprach einem Marktanteil von 18,1 Prozent. In der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ schied am Freitagabend die Moderatorin Lola Weippert aus: 4,52 Millionen Zuschauer schalteten ein (16 Prozent)....

