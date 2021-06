Hollywood : „Wolfgang“: Ein Star-Koch und sein „amerikanischer Traum“

Der Österreicher Wolfgang Puck hat die kalifornische Küche umgekrempelt. Der Star-Koch ist selbst ein Star, der sich den „amerikanischen Traum“ erfüllt hat, wie eine Doku zeigt.

Los Angeles | Der Vorname Wolfgang genügt: In den USA ist der Österreicher Wolfgang Puck, der seit über 25 Jahren die Oscar-Gäste bekocht, selbst ein Star. Nun ist er auch noch Hauptdarsteller in dem Dokumentarfilm „Wolfgang“, der die buchstäbliche „Tellerwäscher zum Millionär“-Karriere des 71-Jährigen beleuchtet. In dem Disney+-Original enthüllt der Promi-Ch...

