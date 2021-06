Autobiographie : Will Smith bringt seine Memoiren heraus

Will Smith ist stolz: Auf der Plattform Instagram verrät der US-Schauspieler, dass er in den vergangenen zwei Jahren ein Buch geschrieben hat. „Will“ soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Los Angeles | Hollywood-Star Will Smith (52) will im November seine Memoiren veröffentlichen. „Mein allererstes Buch“, schrieb der Schauspieler gestern auf Instagram. Zwei Jahre lang habe er an diesem Buch gearbeitet und viel Liebe hineingesteckt, erzählt Smith in einem Video und hält ein Buchexemplar mit dem Titel „Will“ stolz in die Kamera. Laut Mitteilung ...

