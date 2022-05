Fans spekulieren : Verlobungsgerüchte: Sophia Thomalla teilt verdächtiges Bild

Sophia Thomalla ist Moderatorin, Model und It-Girl - und bald auch verlobt? Mit einem Instagram-Posting heizt sie Spekulationen an. Wir verraten Ihnen, was an den Gerüchten dran ist.

Seit Oktober 2021 ist Sophia Thomalla o...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.