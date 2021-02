Fahrer flüchtig : Vater von Nicki Minaj angefahren und tödlich verletzt

Traurige Nachrichten für Nicki Minaj. Der Vater der US-Rapperin wurde von einem Auto angefahren. Wenig später erlag er in einem Karnkenhaus seinen Verletzungen.

New York/Berlin | Der Vater von Rapperin Nicki Minaj (38) ist Medienberichten zufolge von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie das Portal „TMZ“ unter Berufung auf die Polizei berichtete, wurde der 64-Jährige am Freitagabend (Ortszeit) in dem Ort Mine...

