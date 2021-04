Musik : Vanessa Carlton: „Trotzphase“ gegen eigenen Hit überwunden

Vanessa Carlton hat ihren Überdruss gegen ihren eigenen Song „A Thousand Miles“ überwunden. Dazu inspiriert hat sie Fleetwood-Mac-Leadsängerin Stevie Nicks.

New York | Die US-Sängerin Vanessa Carlton (40) wurde von der Fleetwood-Mac-Leadsängerin Stevie Nicks dazu inspiriert, ihren Unmut gegen ihren Hit „A Thousand Miles“ zu überwinden. „Ich denke, ich hatte eine Art Trotzphase“, sagte Carlton in dem Apple-Podcast „People Every Day“ mit Blick auf den Überdruss, den sie nach zahlreichen Auftritten gegen ihr eigenes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.