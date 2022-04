Abschied : Uwe Bohm an plötzlichem Herzversagen gestorben

Uwe Bohm war viel mehr als nur der Bösewicht in Krimis: Viel zu früh starb der Schauspieler mit nur 60 Jahren.

Der Schauspieler Uwe Bohm ist an plötzlichem Herzversagen gestorben. Ein entsprechender Instagram-Post der Frau des 60-Jährigen, Ninon Bohm, wurde am Montag von ihrem Management in Berlin bestätigt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. „Die ganze Familie bedankt sich für all die Liebe, Anteilnahme und Anerkennung seines Talents, die wir in den letzte...

