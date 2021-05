Mit 78 Jahren : US-Sänger B.J. Thomas gestorben

„Raindrops Keep Fallin’ On My Head“ war wohl sein bekanntester Hit. Jetzt ist B.J. Thomas im Alter von 78 Jahren gestorben.

Berlin/Arlington | Der US-amerikanische Popsänger B.J. Thomas ist tot. Wie das Management des Künstlers auf seiner Webseite und auf Twitter mitteilte, starb der fünffache Grammy-Gewinner am Samstag zuhause in Arlington/Texas mit 78 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Der als Billy Joe Thomas 1942 in Hugo/Oklahoma geborene Sänger hatte in den 1960er und 70er J...

