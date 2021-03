ProSieben-Show : „Tyranno Sasha Rex“-Dino gewinnt „Masked Singer“

Auf dem Weg ins Finale wurden bei „The Masked Singer“ gnadenblos aussortiert. Den Sieg sicherte sich nun eine eigentlich ausgestorbene Spezies - und ein Sänger, der sich als Saurier neu erfand.

Köln | Trampeln und herzzerreißend trällern: Popsänger Sasha („If You Believe“) hat im Kostüm eines putzigen Dinosauriers die ProSieben-Show „The Masked Singer“ gewonnen. Der 49-Jährige sicherte sich im finalen Gefecht die meisten Stimmen der Zuschauer - anschließend legte er seine Maske ab, in der er in den vergangenen Wochen auf die Bühne gestampft war....

