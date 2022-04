TV-Tipp : „Two Weeks to Live“: Serie mit GoT-Star Maisie Williams

Ein Tier ausnehmen, Menschen töten - für die junge Kim ist das kein Problem. Doch auf ihrer Reise in die Zivilisation stößt sie auf neue Herausforderungen. Für Zuschauer ist das brutal und unterhaltsam.

Was tun, wenn der Weltuntergang kurz bevorsteht? Für Kim (Maisie Williams) ist die Antwort klar: Rache üben. Was mit einem blöden Witz startet, entwickelt sich in „Two Weeks to Live“ zu einem brutalen aber umso unterhaltsameren Abenteuer. Die schwarzhumorige britische Serie läuft am Freitag ab 21.40 Uhr auf ZDFneo. Kim war noch Kind, als ihr Vater ermo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.