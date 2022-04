TV-Tipp : „Trügerische Sicherheit“: Gar nichts ist sicher

Was ist schon sicher in diesem Leben? Die Beziehung nicht, der Job nicht, das Glück schon mal gar nicht - jedenfalls in einem packenden TV-Drama im ZDF.

Eine junge, aufstrebende Pressesprecherin hat eine Affäre mit einem engagierten Personenschützer. Soweit klingt das ganz normal - bis eine dritte Person dazwischen funkt, für die alle beide obendrein arbeiten. Von persönlichen Abhängigkeiten erzählt das ZDF-Drama „Trügerische Sicherheit“ an diesem Montag um 20.15 Uhr. Jonas Neimann (Max Simonischek) is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.