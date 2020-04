Mit 81 Jahren : Trauer um Brian Dennehy: «Rambo»-Schauspieler gestorben

Sylvester Stallone, Mia Farrow, Mark Hamill und viele andere Stars trauern um ihren Kollegen Brian Dennehy. Der Charakterschauspieler ist mit 81 Jahren gestorben.

Avatar_shz von dpa

17. April 2020, 04:39 Uhr

Der amerikanische Schauspieler Brian Dennehy, der an der Seite von Sylvester Stallone durch den Film «Rambo» bekannt wurde, ist tot. Er starb nach Angaben seiner Tochter am Mittwoch (Ortszeit) eines natürlichen Todes im US-Staat Connecticut, wie das Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtete.

Dennehy wurde 81 Jahre alt. Der Schauspieler, der in den 70er und 80er Jahren in Fernseh-Serien wie «Kojak», «Dallas» und «Der Denver-Clan» Auftritte hatte, wurde im Kino durch seine Rolle als Sheriff Will Teasle in dem Actionfilm «Rambo» (1982) bekannt. «Er war einfach ein brillanter Darsteller», schrieb Stallone auf Instagram. «Die Welt hat einen großen Künstler verloren».

«Star Wars»-Darsteller Mark Hamill dankte dem Verstorbenen in einem Tweet für «ein Leben mit großartigen Auftritten». Auch William Shatner, Josh Gad, Marlee Matlin und James Woods drückten ihre Trauer aus.

«Jeder Schauspieler, der mit Brian arbeitete, kann bestätigen, was das für ein Glück war», würdigte Mia Farrow ihren Kollegen. «Keiner war in gemeinsamen Szenen präsenter, ehrlich und großherzig». Farrow und Dennehy standen 2014 am New Yorker Broadway in dem Theaterstück «Love Letters» gemeinsam auf der Bühne. Er war ein zweifacher Tony-Preisträger, der in Broadway-Produktionen wie Arthur Millers «Tod eines Handlungsreisenden» und «Eines langen Tages Reise in die Nacht» von Eugene O'Neill mitspielte.

Als Charakterdarsteller wirkte der stattliche, über 1,90 Meter große Schauspieler in Filmen wie «Gorky Park», «Silverado», «Cocoon», «Staatsanwälte küsst man nicht» und «Aus Mangel an Beweisen» mit.