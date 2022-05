Filmfestspiele in Cannes : Tom Hanks mit „Elvis“: Ein Bösewicht mit vielen Facetten

Die Premiere der Filmbiografie „Elvis“ löst in Cannes große Begeisterung aus. Priscilla Presley bewegt mit einem emotionalen Auftritt. Und Tom Hanks erklärt, was für ihn einen spannenden Bösewicht ausmacht.

Mit über zehn Minuten Applaus und Standing Ovations sind Tom Hanks und das restliche Team der Filmbiografie „Elvis“ in Cannes gefeiert worden. Auch Priscilla Presley, einst die Frau des legendären Sängers, kam zur Weltpremiere an die Côte d'Azur. „Das ist ihr Leben“, sagte Regisseur Baz Luhrmann am Donnerstag. Nach der Premiere am Mittwochabend hatte ...

