Moderator : Tobi Schlegl hilft als Sanitäter an Bord der „Sea-Eye 4“

Tobi Schlegl ist mittlerweile für harte Brüche in seinem Leben bekannt. Nun hat er seinen Alltag ein zweites Mal radikal geändert. Statt Verletzten in Hamburg zu helfen, rettet er nun auf hoher See.

Burriana | Der Hamburger Moderator und Notfallsanitäter Tobias Schlegl (43) hat erneut seinen Job gewechselt - und hilft nun an Bord der „Sea-Eye 4“ vor der Küste Libyens als Sanitäter. „Ich bin dann mal weg. Und zwar richtig. Tausche RTW gegen Schiff. Bin gerade in Burriana, Spanien, an Bord der #SEAEYE4, auf der ich als Paramedic/Notfallsanitäter bei der Se...

