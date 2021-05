Musik : Tina Turner kommt in die Hall of Fame

Neben der US-Sängerin sollen es auch Carole King, Jay-Z und die Düsseldorfer Elektronikband Kraftwerk in die berühmte Rige der geehrten Rockstars schaffen.

Cleveland | Musik-Stars wie Tina Turner, Carole King und Jay-Z haben es in die Ruhmeshalle des Rock & Roll geschafft. Zudem werden in diesem Jahr auch Musiker Todd Rundgren und die Bands Foo Fighters und The Go-Go’s aufgenommen, wie die Hall of Fame in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio mitteilte. Sie waren aus einer Gruppe von 16 Anwärtern ausgewählt worden. Am...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.