Streaming : Timur Ülker aus „GZSZ“ bekommt eigene zehnteilige Serie

Seit September 2018 ist Timur Ülker ein Teil der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Nun soll der 31 Jahre alte Schauspieler seine eigene Serie bekommen.

Köln/Berlin | „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Darsteller Timur Ülker (31) bekommt mit „Nihat - Alles auf Anfang“ seine eigene Serie. Drehstart für den Zehnteiler von Ufa Serial Drama ist an diesem Montag in Berlin und Umgebung, wie RTL am Sonntag in Köln mitteilte. Gedreht werde bis Ende Juni. Die Ausstrahlung bei RTL und bereits vorher beim Streamingangebot TVn...

